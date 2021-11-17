Рим, 17 ноября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Врачи и санитары службы скорой помощи в среду, 17 ноября, провели согласованный митинг в центре Рима.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

На площади Святых Апостолов собрались около ста человек. Не нарушая санитарную дистанцию и масочный режим, митингующие напомнили, что структурные проблемы здравоохранения в Италии, о которых врачи говорили еще до эпидемии, до сих пор не решены.

Эпидемия увеличила нагрузку на медиков и одновременно подтвердила существование всех тех проблем, о которых говорилось ранее, отметили участники акции, выразив надежду, что на сей раз будут услышаны.