Афины , , 20:09 — REGNUM Греция подтвердила 6682 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 17 ноября.

Греция Xinhuanet.com

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 853 841 заражение.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 87 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 17 012.

В общей сложности 561 пациент находится на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 84,8% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Накануне сообщалось про 8129 заражений и 80 смертей.