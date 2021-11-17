Измир, Турция, , 20:06 — REGNUM В нынешние сложные времена, но туризм и путешествия — это рамки, в которых можно и нужно работать еще лучше и сотрудничать, сказал министр туризма Греции Василис Кикилиас на 9-м Турецко-греческом туристическом форуме, который проходит в турецком городе Измир 17−18 ноября. Об этом сообщает AMNA.

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Он приветствовал тот факт, что форум вновь собрался в конструктивном ключе спустя 10 лет, и уточнил, что цель Греции состоит в том, чтобы увеличить число городов и островов, связанных паромами. «Если бы мне пришлось расставлять приоритеты в наших целях на основе пандемии и соблюдения протоколов в области здравоохранения и гигиены — где обе страны добились значительных успехов в этом направлении за счет укрепления своих национальных систем здравоохранения — это было бы сокращение бюрократии и облегчение поездок из Турции в Грецию, а также из Греции в Турцию», — сказал Кикилиас.

Он сказал, что гости из Турции были «желанными, качественными туристами» и что Греция хотела увеличить туристический поток из Турции.