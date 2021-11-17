Москва, , 21:59 — REGNUM Музыканты Лолита Милявская и Коста Лакоста выпустили песню «По-другому», а также клип на неё. Ролик доступен на YouTube-канале Милявской с 17 ноября.

Лолита Милявская IraNata

Клип снят режиссёром Максом Шишкиным в черно-белых цветах. Лолита в личном Instagram-аккаунте упомянула, что работа над песней и видео заняла шесть месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что для Косты Лакосты и Лолиты трек «По-другому» стал второй совместной работой. Ранее они представили песню под названием «Антиклимакс».

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