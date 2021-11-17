Варна, Болгария, 17 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Представители генеральной прокуратуры Болгарии приступили к расследованию обстоятельств смерти пациентов в нескольких хосписах (домах для престарелых и лиц с ограниченными возможностями) в Варне. Об этом 17 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Дом престарелых

По предварительным данным, болгарские правоохранители установили, что в течение последних двух лет в трех таких учреждениях умерли 368 человек, еще около 700 пациентов получили травмы из-за недостаточной квалификации обслуживающего персонала. Детали прокурорской проверки не разглашаются.

Согласно официальной информации, несколько дней назад на «горячую линию» регионального управления прокуратуры Варны позвонил неизвестный гражданин, рассказавший о правонарушениях в варненских хосписах.

Имя звонившего гражданина неизвестно. Как отметили правоохранители, часть его сведений оказалась правдой. Если оперативные данные подтвердятся, систему социальных учреждений Болгарии ждет тотальная проверка.