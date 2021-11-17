Берлин, , 19:51 — REGNUM Германия объявила о рекордном уровне заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. Премьер-министры федеральных земель собираются встретиться, чтобы обсудить меры по сдерживанию пандемии. Об этом сообщило немецкое агентство DW 17 ноября.

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Германия сообщила о рекордных уровнях заболеваемости COVID-19 на фоне четвертой волны, которая началась с конца октября.

Агентство общественного здравоохранения страны (Институт Роберта Коха) сообщило о 52 826 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким показателем, зарегистрированным с начала пандемии в начале 2020 года.

Недельный показатель заболеваемости, измеряемый в расчете на 100 000 человек, также достиг рекордного уровня — в 319,5 случаев по сравнению с 312,4 днем ранее. Число погибших от COVID-19 выросло за последние сутки на 294.

Несмотря на высокий уровень заболеваемости, число погибших по стране все еще остается незначительным, поскольку свыше 60% населения Германии вакцинировано.