Москва, , 20:30 — REGNUM Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов раскритиковал выступление главы Центрального банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Омбудсмен разбил доклад главы Банка России на тезисы и дал оценку каждому из них, причем в большинстве случаев критического характера.

Борис Титов Kremlin.ru

«Инфляция должна вернуться к таргету в 4% любой ценой. — Видимо, надежда только на магию! ЦБ не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие. — Может и должен! ЦБ, возможно, будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. — Очередной выстрел себе в ногу!» — отметил Титов.

Также уполномоченный по делам предпринимателей счел ошибочным утверждение Набиуллиной о том, что экономику России опасно накачивать деньгами, заставляя расти выше потенциала, поскольку это может спровоцировать экономический кризис.

«Можно и нужно, именно так работает современная экономическая теория. Но не у ЦБ, конечно», — высказался на этот счет омбудсмен.

Единственный тезис Набиуллиной, с которым согласился Титов касался того, что на фоне высоких темпов роста потребительского кредитования Центробанк видит риски опасного увеличения уровня закредитованности в дальнейшем.

«Здесь соглашусь. Под такой процент масса кредитов неминуемо становится «плохой», — заявил Титов.

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