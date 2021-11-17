Москва, 17 ноября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов раскритиковал выступление главы Центрального банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной на расширенном заседании комитета Госдумы по финрынку. Омбудсмен разбил доклад главы Банка России на тезисы и дал оценку каждому из них, причем в большинстве случаев критического характера.

Kremlin.ru Борис Титов

«Инфляция должна вернуться к таргету в 4% любой ценой. — Видимо, надежда только на магию! ЦБ не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие. — Может и должен! ЦБ, возможно, будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. — Очередной выстрел себе в ногу!» — отметил Титов.

Также уполномоченный по делам предпринимателей счел ошибочным утверждение Набиуллиной о том, что экономику России опасно накачивать деньгами, заставляя расти выше потенциала, поскольку это может спровоцировать экономический кризис.

«Можно и нужно, именно так работает современная экономическая теория. Но не у ЦБ, конечно», — высказался на этот счет омбудсмен.

Единственный тезис Набиуллиной, с которым согласился Титов касался того, что на фоне высоких темпов роста потребительского кредитования Центробанк видит риски опасного увеличения уровня закредитованности в дальнейшем.

«Здесь соглашусь. Под такой процент масса кредитов неминуемо становится «плохой», — заявил Титов.