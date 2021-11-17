Варшава, , 21:58 — REGNUM Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Польше продвигает новый бургер под названием «Гаудомор» (Goudomor). Об этом 17 ноября сообщает телеграм-канал Mash.

Бургер «Гаудамор» (Goudomor) Телеграм-канал Mash

Как отмечает телеграм-канал, украинская диаспора в Польше возмущена — по её мнению, название созвучно слову «Голодомор». Президент ассоциации украинских соотечественников уже обратился к руководству Burger King с просьбой заменить имя бургера.

Добавим, что Goudomor происходит от названия сорта сыра gouda («гауда»). В данном случае маркетологи сети ресторанов превратили сочетание слов Gouda и more в одно, что можно перевести как «больше гауды».

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