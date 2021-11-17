Goudomor — украинцы возмущены названием нового бургера в Burger King
Варшава, 17 ноября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Польше продвигает новый бургер под названием «Гаудомор» (Goudomor). Об этом 17 ноября сообщает телеграм-канал Mash.
Телеграм-канал Mash
Бургер «Гаудамор» (Goudomor)
Как отмечает телеграм-канал, украинская диаспора в Польше возмущена — по её мнению, название созвучно слову «Голодомор». Президент ассоциации украинских соотечественников уже обратился к руководству Burger King с просьбой заменить имя бургера.
Добавим, что Goudomor происходит от названия сорта сыра gouda («гауда»). В данном случае маркетологи сети ресторанов превратили сочетание слов Gouda и more в одно, что можно перевести как «больше гауды».