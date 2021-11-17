Берлин, , 19:37 — REGNUM Гамбург вводит новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Между тем, в Германии зафиксирован самый высокий показатель ежедневной загрузки городов. Об этом сообщило немецкое агентство DW 17 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Впервые за два года немцы выйдут на рождественские ярмарки, однако миллионам придется отсидеться дома из-за того, что ряд городов требуют доказательств вакцинации, если люди хотят насладиться праздниками в полной мере. В связи с тем, что в Германии была зафиксирована самая высокая за всю историю ежедневная загрузка, торговые центры, приостановившие свою деятельность в прошлом году из-за пандемии, теперь должны соблюдать строгие правила безопасности.

Гамбург является одним из самых известных городов, который требует от посетителей продемонстрировать доказательства вакцинации против COVID-19 или предоставить свидетельство того, что они недавно выздоровели, если хотят насладиться глинтвейном, горячим шоколадом или пряниками под праздничными огнями на главной площади города.