Москва, , 19:35 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов 17 ноября встретился в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе встречи он сообщил о результатах совместной работы сенаторов и руководства республики. По его словам, за месяц, прошедший после рабочей поездки сенаторов в Дагестан и состоявшегося выездного заседания комитетов Совета Федерации под руководством первого заместителя председателя СФ Андрея Яцкина, уже ощущается «серьезный синергетический эффект».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Дагестана Сергей Меликов Gov.ru

«Все проблемы решаются в плановом порядке. Скорректировали работу по национальным проектам. Работаем над получением инфраструктурных кредитов, привлечением инвестиций», — цитирует Меликова пресс-служба Совфеда.

Глава парламента отметила, что сенаторы готовы оказать необходимую помощь Дагестану. Самое главное, по словам Матвиенко, что новый глава республики Сергей Меликов уже полностью погрузился в текущие проблемы и «сформировал стратегическое видение развития Дагестана», а помощь в решении накопившихся проблем окажет федеральный центр.