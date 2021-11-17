Архангельск, 17 ноября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Прокуратура запросила экс-главе министерства образования Архангельской области Юрию Гнедышеву восемь лет колонии строгого режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Zakonrf.info За решеткой

Оглашение приговора по делу экс-чиновника пройдет завтра, 18 ноября, в Октябрьском районном суде в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Гнедышева обвиняют в развращении школьниц через соцсети. По данным следствия, бывший чиновник вел непристойную переписку с 12−14-летними девочками, одной из них он послал порноролик.

Первоначально в ходе допроса экс-глава министерства признал свою вину. Однако в последующем линию поведения изменил. Защите Гнедышева удалось добиться рассмотрения дела в закрытом режиме.