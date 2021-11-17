17 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили повышение максимального размера пособия по безработице в России на 2022 год.

Артур Савин, , 20:05 — REGNUM Информация, согласно которой премьер-министр России Михаил Мишустин повысил максимальный размер пособия по безработице на 2022 год до 12 792 рублей, стала поводом для жаркой дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

«Это хорошо, что про безработных не забывают. Думаю, после событий 2020 года, из-за пандемии, многие остались без работы. Сейчас вновь непростое время. И хорошо, что сделали небольшое повышение пособия», — считает Данил И.

Многие пользователи пришли к выводу, что в непростое для граждан России время необходимо поддерживать тех, кто потерял работу и не имеет в данный момент возможности зарабатывать деньги. Другие же отмечают, что та сумма, которую предоставляет государство, позволяет лишь еле-еле сводить концы с концами.

«Шесть или семь тысяч только на коммуналку уходят, да и пять тысяч на «макарошки» надо выложить. Мишустин сам-то пробовал на 12 тысяч прожить, точнее выжить?» — интересуется Роман Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что в сложившейся ситуации выглядит странным то, что выплаты для безработных сравнялись по своему объёму с распространённой среди большого количества несения пенсией.

«А у меня пенсия — 12 350. Нормально жить на такие деньги? Правительство, ау, очнитесь от спячки, людям очень трудно жить!» — обращается Музыка М.

В поисках работы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«За каким чёртом я 40 лет пашу как не в себя, когда можно на халяву, оказывается, получить бабки, по безработице. Эта сумма больше той, что у меня на пенсии вырисовывается! Это как так?!» — возмущается Анна Э.

Часть людей считает, что те, кто желает пораньше выйти на пенсию, теперь могут просто получать выплаты по безработице. В этом случае они даже не заметят существенной разницы, пишут граждане.

«Забавно, получается, что пенсионеры — это те, по сути, кто не работает. Т. е. можно не работать и тем самым выйти на пенсию сразу, не дожидаясь старости!» — заметил Василий Г.

Ряд пользователей указывает на то, что вечно сидеть на шее у государства в любом случае не получится, поэтому рано или поздно гражданам придётся найти себе рабочее место.

«Прожиточный минимум в полном объёме получает только тот, кто вчера остался без работы, и только в течение трёх месяцев! А кто давно стоит на бирже (как я, к примеру) — тот получает по полторы тысячи, не больше. И то только один год! Потом стоите бесплатно!» — указывает Robin B.

«В России нехватка рабочих рук! А вы требуете золотое яичко, скатерть-самобранку и меч-кладенец, чтобы отмахиваться от таких же лентяев! Идите работать!» — призывает Тукибум А.

Служба занятости (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Нашлись и те, кто отмечают, что в России невозможно жить полноценной жизнью, опираясь лишь на пособия по безработице.

«Лучше вкалывать и не надеяться на пособия, чем сидеть на них бездельником и плакать, что мало. Кто хочет работать, тот место находит — многократно наблюдать приходилось», — отмечает Валя Г.

Напомним, 16 ноября на официальном портале правовой информации появился документ, согласно которому премьер-министр России Михаил Мишустин повысил максимальный размер пособия по безработице на 2022 год до 12 792 рублей.