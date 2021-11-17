Дзержинск, Нижегородская область, 17 ноября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В одном из домов в Дзержинске Нижегородской области обнаружены далматинцы в ужасном состоянии. Зоозащитники написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. Об этом написали нижегородские СМИ 17 ноября.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Строгий ошейник

По данным зоозащитников, одна из жительниц многоквартирного дома в Дзержинске устроила «концлагерь для породистых собак».

«Женщина (предполагаемая владелица — прим. ИА REGNUM) держит у себя около семи далматинцев. Хозяйка так называемого «приюта» лишь иногда приходит покормить животных. А соседи не только слушают лай и визг круглые сутки, но и испытывают ужас и отвращение от мочи и кала, которые сочатся через потолок», — рассказали соседи.

Зоозащитники предполагают, что женщина держит собак для продажи на «Авито». После осмотра квартиры активисты попытались выяснить у хозяйки квартиры, почему она не ухаживает за животными. Женщина утверждала, что содержит далматинцев в нормальных условиях.

«Собаки тощие. Судя по тому, какой там запах стоит, некоторые из них не доживают до продажи», — рассказал один из очевидцев порталу NewsNN.ru.

Зоозащитники написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. Если вина хозяйки собак будет доказана, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.