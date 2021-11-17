Тбилиси, 17 ноября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Решение Германии о приостановке сертификации «Северного потока — 2» в определенных кругах Грузии вызвало одобрение.

Gazprom.ru Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Постом на эту тему поделился с пользователями соцсетей один из прозападных грузинских экспертов, и большая часть откликов была явно положительной.

«Временно приостановила», — заметила в комментариях к этой новости пользователь К.Ш., сославшись на соответствующую публикацию на сайте одного из немецких телеканалов.

«Все же лучше, чем ничего, — ответил ей автор поста и добавил. — Как сигнал. Дальнейших шагов».

«Temporarily потому, что ITO Certification — практическая причина, которая охватывает и подразумевает дачу времени для basic requirement, чтобы не по политической причине, потому что эта проблема легко решилась бы на нескольких встречах. Но это политическое решение на это время, где Temporarily второй стороне не дает надежд, а первой — причин для недовольства», — попыталась объяснить непонятливой К.Ш. пользователь А.И.

«Надеюсь, Запад проснется. Как не надоела им такая наглость России?!» — возмутился Г.Г.

«Если они (Запад) не проснутся, наше битье палками по танкам даст только тот результат, что нас этими танками раздавят», — предположила М.С.

«Германия без России не сможет. Это вопрос времени», — не согласился с мнением предыдущих пользователь Г.Г.-2.

«И Россия без Германии не сможет. Практически колония Германии», — пояснил Г.Г.

«Здесь причина — события между Россией и Украиной. Как только успокоится Володя, так и дадут сертификат», — заметил Г.Г.-3.

«Трубы уже проложены. Почти закончено строительство на Балтийском море. Поверить Германии? До этого упорно продолжала строительство. Сейчас, думаю, это скорее пропагандистское», — предположил А.К.

«По темам беженцев в Белоруссии и напряженности на Украине торгуются, наверное», — добавил Г.Д.

«Точно так же разрушили экономику СССР, заставили проложить грандиозный сибирский трубопровод, а затем отказались от пуска», — напомнил А.М.

«И почему эти европейцы верят, что Россия выполнит обещания? Почему проявляют такую тупость?! Россия ничего такого не делает, чтобы потом не использовать для своего влияния. Россия не сотрудничать стремится, а разделить и проглотить. Если бы не Америка, Советский Союз давно бы их проглотил», — вставил свое мнение М.К.

Были и более короткие комментарии.

«Отлично», — воскликнула Н.Г.

«Молодец! Надеюсь, так и продолжит», — заметил Г.Ч.