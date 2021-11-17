Москва, , 19:17 — REGNUM В России нацпроекту «Здравоохранение» в целях обеспечения высокого качества и доступности медицинской помощи помогает активному развитию телемедицинских технологий, а также референс-центров. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса. Врачи спасли уже много жизней.

Активнее пользоваться телемедициной, в том числе — для удалённого консультирования специалистов на местах — предлагает главврач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Одно из решений, когда фельдшер может получить второе мнение, а доктора — провести дистанционный консилиум для принятия решения, нуждается ли пациент в более глубоком дообследовании или нет», — отметил он.

Так, например, для повышения качества диагностики злокачественных новообразований, а также, для формирования экспертной системы «второе мнение» при постановке онкологического диагноза с 1 января 2021 г. начали функционировать все 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований на базе федеральных медицинских организаций.

«У нас есть система телемедицины, с помощью которой мы проводим удалённый осмотр детей. Региональные коллеги присылают нам документацию на ребёнка, в течение одного, максимум трёх дней мы её изучаем, а затем можем вызвать ребёнка к нам на госпитализацию или рекомендовать тот или иной вид лечения», — отметил Анатолий Казанцев — детский клинический онколог, заведующий хирургическим отделением №2 НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.

В 2020 году первыми организованными референс-центрами было проведено 3 359 телемедицинских консультаций и 36 146 лабораторных исследований. По состоянию на октябрь 2021 г. 18 референс-центрами проведено 5 080 телемедицинских консультаций и 51 294 лабораторных исследования.

Напомним, что в целях спасения жизней от онкологических заболеваний в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланировано обучение врачей, переоснащение лечебных организации, создание 420 центров амбулаторной онкологической помощи, 11 онкологических диспансеров, а также 18 уникальных рефренс-центров.

Национальные медицинские исследовательские центры (НМИЦ) призваны предоставлять методическую помощь врачам на местах. Они помогут проводить консультации и консилиумы с привлечением лучших профильных специалистов. Отдельная программа посвящена разработке и внедрению новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

В 2019—2020 годах разработано 459 интерактивных образовательных модулей. К 2024 году 100% медицинских организаций будут оснащены необходимым оборудованием и смогут использовать возможности информационных систем для оказания помощи пациентам.