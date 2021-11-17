Саратов, , 19:12 — REGNUM В Саратове получателей QR-кода, не имеющих доступа к порталу госуслуг, записывают в МФЦ на десять дней вперёд.

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Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM пожилая жительница города, пытающаяся получить бумажный QR-код, 16 ноября ей отказали в приёме в МФЦ, расположенном на пересечении улиц Рахова и Вавилова. На входе сотрудницы центра сообщили, что необходима предварительная запись и дали бумагу с номером телефона, по которому можно оставить заявку.

Собеседница ИА REGNUM уточнила, что увидела в здании центра настоящий ажиотаж, при этом большинство посетителей пришли с той же целью, что и она — получить QR-подтверждение вакцинации или перенесённой болезни. В основном это люди старшего возраста, не имеющие смартфонов, компьютеров и доступа в интернет.

По телефону, который дали в МФЦ, трубку никто не брал, однако через знакомых удалось выяснить работающий номер. По нему записали в ближайшее «окно» — только 26 ноября.

Женщина уточнила, что не только прошла два этапа вакцинации, но уже и ревакцинировалась. При этом те её знакомые, кто не хочет делать прививку, просто ограничивают социальную активность из-за ограничений, но не меняют своего решения.

В Саратовской области, согласно данным оперативного штаба, QR-коды применяются повсеместно. Они нужны для посещения торговых центров, заведений общественного питания, для доступа на мероприятия, в объекты культуры, спорта, бытового обслуживания, при заселении в гостиницы или базы отдыха.