Москва, 17 ноября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Массовая вакцинация детей от коронавируса начнется, когда будет полная уверенность в безопасности препаратов для несовершеннолетних. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Глава надзорного ведомства напомнила, что требования к вакцинам для детей и подростков намного строже, чем для лиц старше 18 лет. Поэтому на рынок вакцины для несовершеннолетних выйдут только когда будет полная уверенность не только в их эффективности, но и безопасности.

«По вакцине для детей вопрос сложный. Требование по вакцинам для детей выше и жёстче, чем у вакцин для взрослых. Я абсолютно уверена, что наши российские вакцины не выйдут на рынок пока не будет уверенности что эти вакцины для детей использовать возможно. Эта работа ведется, она не быстрая, по пока все не будут убеждены, что это нужно, следующего шага не будет», — пообещала Попова.