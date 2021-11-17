Алжир, 17 ноября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Сборная Алжира по футболу чуть не стала жертвой колдовства и чёрной магии в ходе матча со сборной Буркина-Фасо в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Цитата из к/ф «Живи и дай умереть». Реж. Гай Хэмилтон. 1973. Великобритания Колдун

Об этом 17 ноября сообщил алжирский журналист Валид Зиани. По его словам, алжирским футболистам пришлось нанять другого колдуна, чтобы он снял с них заклятие.

«На дворе 2021 год. Алжир принимает Буркина-Фасо в напряженном отборочном цикле чемпионата мира. Алжир обвинил Буркина-Фасо в использовании черной магии на поле стадиона «Мустафа Чакер» в Блиде», — написал журналист.

«Добро пожаловать в Африку», — добавил Зиани.

Напомним, матч сборных Алжира и Буркина-Фасо, проходивший накануне в рамках второго этапа африканской квалификации на чемпионат мира, завершился со счётом 2:2.