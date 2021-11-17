Майкоп, 17 ноября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Пожарным удалось локализовать огонь в торговом центре в Адыгее. Спустя некоторое время был ликвидирован открытый огонь, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным на 18:00 тушение пожара продолжается.

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«В 17:51 — локализация пожара на площади 1100 кв.метров. В 18:10 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Напомним, информация о возгорании в многоэтажном торговом центре по улице Гагарина в поселке Яблоновский поступила в спасательное ведомство около 15:00 17 ноября. Пожар быстро распространился с одного из этажей на все здание. В настоящее время пожарные продолжают ликвидацию пожара в торговом центре.