Вологда, 17 ноября 2021, 19:00 — REGNUM В Вологодскую область поступило 25 тысяч доз антиковидной вакцины «Спутник Лайт» и 15 тысяч доз «Спутник V». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
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До конца недели они будут распределены по прививочным пунктам медицинских организаций Вологды, Череповца и районов.
По данным ведомства, в Вологодской области завершили вакцинацию 382 тысячи жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, людям с антителами к коронавирусу могут присвоить QR-код.