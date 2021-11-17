Вологда, , 19:00 — REGNUM В Вологодскую область поступило 25 тысяч доз антиковидной вакцины «Спутник Лайт» и 15 тысяч доз «Спутник V». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Вакцинация Правительство Новосибирской области

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До конца недели они будут распределены по прививочным пунктам медицинских организаций Вологды, Череповца и районов.

«В соответствии с новыми рекомендациями Министерства здравоохранения однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена для проведения повторной вакцинации и иммунизации после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, — напомнила заместитель губернатора Лариса Каманина. — Для этих же целей применяются отечественные двухкомпонентные вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При возникновении вопросов можно получить консультацию у специалистов в прививочном пункте. Там дадут совет, какой вакцине лучше отдать предпочтение».

По данным ведомства, в Вологодской области завершили вакцинацию 382 тысячи жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, людям с антителами к коронавирусу могут присвоить QR-код.