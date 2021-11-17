Вильнюс, 17 ноября 2021, 19:00 — REGNUM Сумма в €400 тыс. уже затрачена из бюджета Литвы на содержание в стране белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, написал 17 ноября депутат литовского сейма Ремигиюс Жемайтайтис («Порядок и справедливость») в Facebook.

Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции
Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции
Urm.lt

Комментируя заявление Тихановской для СМИ на русском языке, он отметил, что в месяц на неё страна тратит примерно €35 тыс. Его возмутило, что Тихановская «даже не может сказать: «Добрый вечер, Литва, я благодарна за то, что вы сделали для меня, моей нации», хотя при этом её содержат, предоставляют ей охрану.

«Так что в год барышня обошлась [республике] уже более чем в €400 тыс.».
Жемайтайтис

Он написал, что обычным людям, которые добиваются вида на жительство в Литве, «приходится доказывать, что они знают литовский» язык, в то время как Тихановская и не думает о таких вещах. Затем депутат добавил следующее:

«Позор моей стране! Что дальше, может, изменим конституцию Литовской Республики и предложим ей стать президентом?»

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