Москва, 17 ноября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Госдуме назвали разумным предложение выдавать QR-коды по уровню антител, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

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«Идея, безусловно, разумная, — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). — Да и общая картина изменилась бы: людей, реально обладающих антителами или переболевших, заметно больше официального статистического показателя по вакцинации. А это, согласитесь, весомая корректировка параметров коллективного иммунитета».

Парламентарий напомнил, что ЛДПР уже предлагала выдавать QR-коды по уровню антител.

«Уверен, если бы к нам тогда прислушались, многие практические вопросы были бы сняты. В ряде регионов уже действуют QR-коды на допуск к объектам транспортной, социальной или торговой инфраструктуры. Ведь фактической разницы — переболел ли человек «неофициально» или, к примеру, поставил иностранную прививку — по сути, нет», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

Главное — наличие антител и, соответственно, приобретённого иммунитета к вирусу, подчеркнул депутат.

Вопрос о возможности выдачи QR-кодов по уровню антител к коронавирусу обсуждается на площадке российского правительства, необходимо найти оптимальный вариант, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах был внесен в Госдуму. Нижняя палата парламента может обсудить их уже в декабре.

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