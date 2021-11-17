Париж, 17 ноября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Сеть спортивных супермаркетов Decathlon заморозила продажу небольших лодок, каноэ и каяков, в городах Кале и Гранд-Сент на севере Франции после исчезновения нескольких мигрантов, пытавшихся пересечь на них пролив Ла-Манш и попасть в Британию, сообщает 17 ноября The Guardian.

Каяк на пляже

По утверждению руководства компании, рост числа попыток переплыть Ла-Манш заставил их пересмотреть схемы продажи этих лодок.

«Мы стремимся избежать риска для клиентов при использовании нашей продукции», — заявили представители сети Decathlon.

На данный момент в продаже остаются спасательные жилеты и теплозащитные средства.

Отмечено, что мигранты, пытающиеся переплыть Ла-Манш на спортивных лодках, сталкиваются с низкими температурами и сильным течением, в результате чего погибают в море.