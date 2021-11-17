17 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что с 18 ноября прекращаются поставки электроэнергии на Украину из Белоруссии.

Оксана Переможенко, , 20:07 — REGNUM С 18 ноября прекращаются поставки электроэнергии на Украину из Белоруссии. Об этом сообщили 17 ноября в пресс-службе белорусского министерства энергетики. Уточняется, что решение принято «в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений».

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и канала 112.ua, а также на телеграм-канале Klymenko Time. Многие связали решение белорусской стороны с политикой, проводимой Киевом в отношении Минска, и считают, что самое время готовиться к веерным отключениям электроэнергии.

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«Ну вот и пусть отключат Раду и дома всех депутатов и президента, и всех министров, пусть при лучине сидят, им полезно…» — отреагировала Валентина К.

«Ждём веерных отключений. Доигралась зелень (отсылка к партийному цвету фракции «Слуга народа» — О. П.)», — добавила Оксана Г.

«Догавкались… Ура… возвращаемся в Средневековье…» — пишет Нина К.

«Соль, спички, керосин… Три упаковки свечей я уже купила», — написала Ольга М.

«Это электричество ещё грязнее!» — с сарказмом добавил Игорь.

Тьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С учётом того, что Украина вводила санкции и вела себя по-свински по отношению к РБ — неудивительно», — отреагировал Gigione.

«Пусть Украина пишет письмо [бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане] Тихановской в Литву», — с сарказмом написал sunwind.

«Так пусть теперь с США электричество импортируют», — добавил vint.

«Чтобы не говорили политики и президент, якобы всё чинно и благородно, но чую, что будут и веерные отключения, и перебои с тёплом. Дай Бог, чтобы я ошибался…» — отреагировал Андрей С.

«Поставки будут, потому что это деньги и работа своих же граждан. Попугают и отменят. Политика дело грязное, а деньги не пахнут», — считает Татьяна Х.

«А причины, ИМХО (от английской аббревиатуры IMHO, которая расшифровывается как In My Humble/Honest/Heartfelt Opinion, что в переводе означает «по моему скромному мнению» — О. П.), две: поставки будут по коротким контрактам, раза в четыре дороже, и вторая — за упорные попытки гадить под дверь!» — добавила Маргарита П.

«Не переживайте, всё будет — и газ, и свет. Европа нам поможет. Всё будет», — с сарказмом подытожил Алексей Т.

Президент Украины Владимир Зеленский Rada.gov.ua

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Напомним, ранее главы комитетов по иностранным делам Европарламента, двенадцать стран Евросоюза, а также Украина и Великобритания потребовали начать международный судебный процесс над президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его соратниками. После чего министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что ему хотелось бы, чтобы власти Белоруссии были более дружественны по отношению к Киеву.

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