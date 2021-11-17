Майкоп, , 18:51 — REGNUM В Адыгее произошел пожар в торговом центре в поселке Яблоновский. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь тушат 34 пожарных. Привлечено десять единиц техники, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар Pixabay.com

Информация о возгорании поступила около 15:00 17 ноября. Сообщалось, что загорелся второй этаж ТЦ Magic Shop на улице Гагарина. Площадь пожара составила около 120 кв. м. Локализовать его на этой территории не удалось, пожар охватил все здание, и имеется информация очевидцев, что огонь перекинулся на соседние дома.

«Площадь возгорания ориентировочно 1100 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. Эвакуация не проводилась», — говорится в сообщении спасательного ведомства.