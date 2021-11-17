Москва, , 18:49 — REGNUM Статистика относительно всех аспектов пандемии, будь то число новых случаев заражения коронавирусом или показатели смертности, сообщаются населению без фальсификаций. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы надзорного органа, такую позицию правительство России заняло еще в самом начале пандемии и придерживается ее до сих пор.

«Мы говорим только правду. Какая она есть. Есть 41 тыс. в сутки — значит мы говорим, вот есть столько умерших, заболевших среди привиты — значит столько их и есть. Поэтому вопрос, как говорить, как разъяснять. Надо объяснять так, чтобы было понятно. Есть запрос общества, значит нужно искать вариант его решения», — сказала Попова.

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