Эссен , Германия, , 18:47 — REGNUM Разработчики из студии Piranha Bytes выпустили новый трейлер ролевой игры ELEX II. Он был опубликован 17 ноября на YouTube-канале издательства THQ Nordic.

ELEX II

Трейлер посвящён фракциям, в которые сможет вступить главный герой: берсеркам, изгоям, альбам, клирикам и морконам. У каждой стороны будет своё уникальное оружие и навыки.

Напомним, что релиз ELEX II состоится 1 марта 2022 года. Игра будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC.

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