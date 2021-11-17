Эссен , Германия, 17 ноября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Разработчики из студии Piranha Bytes выпустили новый трейлер ролевой игры ELEX II. Он был опубликован 17 ноября на YouTube-канале издательства THQ Nordic.

ELEX II

Трейлер посвящён фракциям, в которые сможет вступить главный герой: берсеркам, изгоям, альбам, клирикам и морконам. У каждой стороны будет своё уникальное оружие и навыки.

Напомним, что релиз ELEX II состоится 1 марта 2022 года. Игра будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC.