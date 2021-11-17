Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Жители Приморского района Санкт-Петербурга досрочно стали свидетелями новогоднего утренника в одном из детских садов. Дед Мороз со Снегурочкой пришли поздравить детей с Новым годом уже 17 ноября.

Дед Мороз и дети Цитата из м/ф «Дед Мороз и лето». реж Валентин Караваев. 1969. СССР

В сети появились кадры, на которых отчетливо видно, как на территории детского сада среди зеленой травы (снега в Петербурге нет) Дед Мороз со Снегурочкой развлекают детей — почти за полтора месяца до реальной даты праздника.

ИА REGNUM изучило мнение пользователей социальных сетей об этом курьёзном случае.

Многие взрослые с юмором отнеслись к утреннику. Ирина Г. иронично отметила смещение временных рамок праздника, написав, что «по ковидному календарю в Новый год чучела сжигать начнут».

Некоторые предполагали, что воспитатели хотят успеть устроить детям праздник до возможного введения новых ограничений. Кто-то строил теории заговора. «Воспитатели что-то знают», — написал Миша К.

Однако среди общего числа комментаторов нашлись и те, кто уже ожидает приближение Нового года. «С Наступающим!» — поздравляют пользователи остальных.

О причинах мероприятия в детском саду можно лишь только предполагать. Возможно, введение жестких ограничений на численность участников мероприятий в помещениях повлияло на бизнес аниматоров. Дедов Морозов и Снегурочек на всех не хватает — график расписан на месяц.

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