Липецк, , 18:40 — REGNUM Социальная тематика и ЖКХ лидируют сейчас в обращениях жителей Липецкой области, а темы здравоохранения, коронавируса и вакцинации отошли на второй план. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные приводит ЦУР Липецкой области.

Центр управления регионом Липецкой области Липецкаяобласть.рф

«Работа с жителями была и остается нашим приоритетом. Мы формируем первоочередные задачи по запросам граждан, стремимся своевременно отслеживать различные сложные ситуации в муниципалитетах и максимально быстро на них реагировать», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

С 1 ноября на портал «Развиваем Липецкую область вместе!» поступило 919 обращений от жителей региона. Почти треть из них касалась сферы ЖКХ. Липчане писали о проблемах с содержанием многоквартирных домов и дворовых территорий, задавали вопросы по отоплению и текущему ремонту МКД.

Следующая по популярности тема сообщений — благоустройство. Это обращения по отсутствию освещения в населенных пунктах, вопросы по восстановлению благоустройства, которое нарушили при ремонтных работах. Кроме того, писали липчане на портал и о незаконно размещенной рекламе — листовках, баннерах, табличках на столбах, деревьях и ограждениях.

Третьей в топе на портале «Развиваем Липецкую область вместе!» стала тема дорог. Это и необходимость ямочного ремонта, и отсутствие твердого покрытия, и сообщения о недостатке фонарей вдоль проезжей части. Кроме того, за две недели ноября ЦУР Липецкой области обработал 893 комментария от жителей региона в соцсетях. В топ попала социальная тематика, здравоохранение, вопросы по коронавирусу, дороги и благоустройство. Больше всего комментариев в социальных сетях написали жители областного центра. Также активно задавали вопросы ельчане и жители Грязинского района.

Из 204 вопросов по социальному обслуживанию и защите, большая часть касалась получения государственной социальной помощи. По медицине липчане писали о содержании больниц, льготных лекарствах, нехватке или сокращении врачей. По коронавирусу комментарии касались сертификатов и QR-кодов, липчане интересовались порядком и пунктами вакцинации, уточняли, какие коронавирусные ограничения действуют в регионе и каков механизм проверки их исполнения.

«Дорожные» сообщения традиционно касаются строительства и реконструкции, отсутствия освещения и ненадлежащего состояния дорожного полотна. Жители региона предлагали свои варианты благоустройства скверов, писали о ремонте тротуаров, уборке территорий.

Все сообщения, оставленные на портале «Развиваем Липецкую область вместе!», а также зафиксированные в системе «Инцидент Менеджмент», ЦУР Липецкой области передает в соответствующие ведомства и службы. Профильные специалисты отвечают жителям, давая разъяснения по интересующим липчан вопросам. Принимаются также оперативные решения по устранению проблем, если их возможно урегулировать в короткие сроки. Сообщения берутся в работу для включения в план на следующий год, если вопросы требуют более длительной проработки.