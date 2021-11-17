Москва, , 18:41 — REGNUM Вводить QR-коды для поездок на городском общественном транспорте пока не планируется. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам главы ведомства, в ряде регионов такой вопрос рассматривали, но пока еще никто на такой шаг не решился.

«Про метро, общественный транспорт, в разных субъектах есть обсуждения (необходимости введения QR-кодов — прим. ИА REGNUM). Но решения такого не было нигде на сегодняшний день. Сегодня речь о внутригородском транспорте и QR-кодах пока не поднималась», — сказала Попова.

При этом она отметила, что в городском общественном транспорте уже действуют ограничения, связанные с пандемией. Речь идет об обязательном масочном режиме.

«Носить маску — это тоже ограничение. И там, где субъекты жёстко контролируют меры, что надо носить маски там и заболеваемость у нас ниже. То есть мы видим корреляцию между тем, как соблюдается и тем заболевают или нет», — заявила Анна Попова.

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