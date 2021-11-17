Франкфурт-на-Майне, Германия, , 18:39 — REGNUM Стриминговый сервис Binge и компания Crytek запускают в производство телесериал по мотивам популярной многопользовательской игры Hunt: Showdown. Об этом 17 ноября пишет издание Deadline.

Hunt: Showdown Crytek

Продюсерами шоу станут Аллан Унгар и Винс Таленти из Binge, а исполнительными продюсерами — Авни Йерли, Фарук Йерли и Паскаль Тонекер из Crytek. Дата премьеры пока неизвестна.

Напомним, что Hunt: Showdown — это соревновательный экшен, события которого разворачиваются на Диком Западе, населённом чудовищами. Командам игроков нужно охотиться на монстров и других геймеров, пытаясь забрать с собой ценную награду.

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