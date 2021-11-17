Лондон, 17 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Британский палубный истребитель F-35 упал в Средиземное море, сообщает 17 ноября военное ведомство Британии.

(сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Amy PhanReleased F-35

По данным британского министерства обороны, разбившийся истребитель входил в состав авиакрыла авианосца Queen Elizabeth («Королева Елизавета»).

Летчик успел катапультироваться, о его состоянии пока не сообщается.

Начато расследование инцидента.