Британский истребитель F-35 рухнул в Средиземное море
Лондон, 17 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Британский палубный истребитель F-35 упал в Средиземное море, сообщает 17 ноября военное ведомство Британии.
(сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Amy PhanReleased
F-35
По данным британского министерства обороны, разбившийся истребитель входил в состав авиакрыла авианосца Queen Elizabeth («Королева Елизавета»).
Летчик успел катапультироваться, о его состоянии пока не сообщается.
Начато расследование инцидента.