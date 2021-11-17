Аул Тахтамукай, Адыгея, 17 ноября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Пожар площадью тысяча квадратных метров в посёлке Яблоновском (Тахтамукайский район) ликвидируют сотрудники МЧС Адыгеи, сообщили 17 ноября в пресс-службе ведомства.

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Пожар вспыхнул в магазине одежды и обуви. Площадь возгорания ориентировочно 1000 квадратных метров.

«Погибших и травмированных нет, — говорится в сообщении. — Эвакуация не проводилась».

Отмечается, что в ликвидации участвуют 34 человека личного состава от МЧС РФ, задействовано десять единиц техники.