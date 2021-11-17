17 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

«Клин клином вышибается», гласит поговорка, применимая и к занимающимся «ремеслом окаянным», то есть – к правоохранителям. Везде свои методы, но когда наказание за преступление тоже являет собой преступление, государство обязано вмешаться. Иначе удостоится креста из тех клиньев – уже и на своей могиле.

Андрей Сафонов, , 22:37 — REGNUM Полная версия упомянутой в анонсе поговорки, согласно словарю В.И. Даля, звучит зловеще: «Клин клином выживается, вор вором губится». Что как нельзя лучше характеризует события второй половины октября текущего года, всколыхнувшие общественное мнение по поводу применения пыток к заключенным, допускаемых сотрудниками ФСИН. Что, согласно соцопросам, не редкость и среди правоохранителей и других силовых ведомств.

Николай Ярошенко. Заключённый (фрагмент). 1878

Распределение ответов на вопрос «Где, по вашему мнению, пытки распространены больше всего?» по данным опроса «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), в % © «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом)

Актуальность данной щекотливой тематики высока. Так, 8 ноября телеграм-канал «Нешульман» опубликовал данные экспресс-опроса (якобы для администрации президента — А.С.) о темах, которые тревожат россиян.

Результаты опроса «Темы, которые тревожат россиян», по данным телеграм-канала «НЕШУЛЬМАН» Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Как видно из результатов экспресс-опроса, тема «произвола властей и пыток» находится на втором по значимости месте (58% обеспокоенных ею), лишь немного уступая по популярности «лидеру» общественного мнения — «коронавирусу и вакцинации» (66%), и несколько превосходя даже такую животрепещущую и тотальную тему, как «рост цен» (третье место, с 54%).

А началась история, о которой вкратце, как о весьма показательной, пойдёт речь, в середине октября. Когда программист и бывший заключённый Сергей Савельев передал правозащитной организации Gulagu.net видеозаписи, сделанные в тюремной больнице Саратовской области. Основным сюжетом которых были издевательства тюремного персонала и их помощников из числа «актива» над провинившимися заключенными, включая изнасилования нетрадиционного характера. В том числе — с применением подручных предметов хозяйственно-бытового назначения, как то: ручки от швабр и прочее.

О том, что руководству страны стало известно о данных нарушениях, ещё в октябре рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что прежде всего необходимо установить подлинность опубликованных роликов. Сомнения пресс-секретаря президента представляются более чем обоснованными, так как файлы видеороликов являются копиями неких оригиналов неясного происхождения и с (возможно) имеющими место признаками редактирования. Отбросим сомнения во вменяемости «фсиновцев», легкомысленно задокументировавших собственные преступления ради «лайков» в Instagram, с указанием собственных установочных данных, включая должность и звание. Тогда остаётся предположить утечку (или — умышленный «слив» с неясной целью) данных из службы собственной безопасности ФСИН, где такие данные имеют гриф «совершенно секретно», то есть относятся к гостайне. Иными словами, утрата такой информации, как и преждевременный «общий доступ» к ней, ставит крест на длительной работе оперативников по «чистке рядов». Что ещё хуже, о судьбах фигурантов — от «операторов» до потерпевших и прочих активных и узнаваемых участников «действа» — смысла беспокоиться больше нет. Их или уже нет в живых, или они «перепрограммированы» иным способом заинтересованными лицами, «компромат» на которых особого процессуального значения больше не имеет. Возможно, в том и был смысл «слива». Так что программист, «добывший» секретные (?) видеофайлы, сыграл весьма двусмысленную роль. Медали он явно не заработал, но участником «программы по защите свидетелей» вполне мог бы стать.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако Савельев ещё в октябре скрылся за границей и был объявлен полицией в розыск «за неправомерный доступ к компьютерной информации». Событие, в том числе объявление в розыск, имело большой резонанс, в том числе с попытками иноагентов «приплести» к «делу» руководство страны. Но уже 16 ноября кассационный суд Саратовской области отменил заочный арест Савельеву, уже именуемому в СМИ правозащитником.

В целом ситуация развивалась стремительно, насколько это возможно для столь «инерционной» системы, как любая правоохранительная, и не только отечественная. Ещё 10 ноября исполняющий обязанности начальника управления ФСИН Антон Ефаркин в интервью ГТРК «Саратов» рассказал, что «на сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», сообщает портал Pravda.Ru. Но было уже поздно: судя по тому, что 16 ноября в своём выступлении по данному вопросу сказал генеральный прокурор РФ Краснов, «за ФСИН решили взяться серьезно. Речь идет не только о 12 уголовных делах, которые возбудили против саратовских… живодеров, насиловавших и избивавших заключённых, — пишет телеграм-канал «Старше Эдды». Как сообщает РБК, для решения проблемы с насилием в колониях Генпрокуратура решила изменить подходы в организации надзора в этой сфере, начнет с проверки эффективности использования бюджетных средств, которые выделяются на модернизацию пенитенциарной системы, заявил генпрокурор Игорь Краснов, комментируя ситуацию с пытками в саратовской колонии.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Государственной думе 16.11.2021 Duma.gov.ru

Реакция соцсетей на столь решительное вмешательство Генпрокуратуры весьма показательна:

«Никто не имеет право в тюрьме вас бить, унижать насиловать. Вам и так дали срок и лишили прав на свободу. Это наказание. И всё», — уверен Александр Ч.

«Главное, чтобы эти дела превратились в публичные обвинительные заключения и приговоры… Людей, сидящих за украденную шоколадку, насиловали и пытали», — сокрушается и надеется «Андрей Smart».

«Краснов — прокурор, который вызывает уважение», — подводит черту «Абвгд».

Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы допустимыми пытки?» по данным опроса «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), в % © «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом)

В целом, по данным опроса, проведенного «Левада-Центром» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), две трети граждан России (66%) считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. 20% считают, что пытки допустимы: 11% — только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей, 9% — только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

Реакция, пусть и несколько запоздалая, главного надзорного органа страны надежду на исправление ситуации (пусть и локально, пока только во ФСИН) всё-таки вселяет. Результата немедленного ждать не приходится: тотальный передел такого крупного ведомства должен быть вдумчивым и взвешенным. Последствия поспешной реформы можно в лёгких чертах увидеть в художественном фильме «Холодное лето 53 года», почитать, стариков поспрашивать, какие ещё живы. Да и профессиональную деформацию сознания правоохранителей со счетов также сбрасывать не стоит. Как сказал один из главных героев культового сериала конца 90-х — начала «нулевых», сотрудник питерского уголовного розыска, о преступниках: «Они убегают, мы догоняем, а в итоге получается, бежим в одну и ту же сторону» © («Улицы разбитых фонарей», 2-й сезон, 4-я серия «Визит к доктору»). Много чего ещё случится. Но надежда пока ещё жива.