Москва, 17 ноября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам до 23 ноября рассмотрит представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба («Единая Россия»).

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Край — до вторника включительно, до середины дня мы проведем заседание комиссии», — сказал Аршба журналистам.

В соответствии с регламентом в течение семи дней комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение генпрокурора, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума может 25 ноября обсудить вопрос неприкосновенности депутата Госдумы от КПРФ Рашкина.

Рашкин обвиняется в незаконной охоте. В Саратовской области в багажнике машины парламентария обнаружили тушу лося. За браконьерство предусмотрена уголовная ответственность. дело находится на контроле в Следственном комитете России (СКР).