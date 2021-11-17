Липецк, 17 ноября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении руководства колледжа, подозреваемого в служебном подлоге и мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Группа учащихся фабрично-заводского обучения. 1931

По данным следствия, директор колледжа, его заместитель и иные неустановленные лица, используя должностное положение, обманом получили бюджетные средства в рамках реализации национального проекта по обучению людей предпенсионного возраста. Действуя по предварительному сговору, руководство заключило договоры с коммерческими организациями об оказании платных услуг по очному обучению электриков, столяров и электромонтеров. Руководство колледжа подготовило фиктивные документы об освоении образовательных программ и успешной сдачи итоговой аттестации. Хотя на самом деле обучение не проводилось, «выпускники» получили свидетельства установленного образца.

По представленным в областное управление труда и занятости фиктивным документам на компенсацию затрат на обучение людей в возрасте от 50 лет коммерческие организации получили бюджетные денежные средства в сумме более 500 тысяч рублей.

Преступление было выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Липецк. Возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и всех участников мошеннической схемы.