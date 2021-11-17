Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В поле у деревни Новая Буря в Ломоносовском районе Ленинградской области с весны по осень 2021 года поисковиками найдены останки 1362 человек, 675 из которых — дети. Эти люди погибли в годы Великой Отечественной войны, все они были мирными жителями. Об этом 17 ноября изданию 47news сообщил поисковик отряда «Рубеж-2» Сергей Береговой.

Khavlina Valeria Раскопки

Работы поисковики ведут на земле, которую планировали отдать под коттеджный поселок. Первыми были найдены останки двух взрослых и ребенка. С тех пор с одного квадратного метра поисковики поднимали останки до пяти человек. В день отряд находил останки от 20 до 40 человек.

Предположительно, неподалеку от деревни мог располагаться пересылочный лагерь, а на расстоянии около 300 метров с 1941 года по февраль 1943 года — опорный пункт фашистов. Однако точных данных о том, что произошло в этом поле, нет. Кроме того поисковики уверены, что это не поле боя, не санитарное захоронение. По положению тел больше похоже на то, что их сваливали с подвод или машин.

«Самое загадочное то, что ни старожилы ничего не помнят, ни краеведы не знают, ни в военных архивах никаких свидетельств нет, что здесь произошло. Никаких фундаментов строений мы не обнаружили», — рассказал в свою очередь командир отряда «Рубеж-2» Виктор Ионов.

По версии СКР, в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан. Он относится к периоду наступления группы армий «Север» на Ленинград в 1941 году.

Добавим, СУ СКР по Ленобласти проводит проверку по обнаружению костных останков, предположительно времен Великой Отечественной Войны в Кировском и Выборгском районах региона. 13 ноября 2021 года членами поискового отряда «Воин» в ходе поисковых работ в лесном массиве в районе улицы Красный Тракт в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области обнаружено военное захоронение времен Великой Отечественной Войны. В настоящее время извлечены костные останки 18 человек, предположительно бойцов Красной Армии.

В городе Выборг обнаружены останки человека рядом с которым находился штык-нож. По предварительным данным, останки принадлежат лицу, погибшему во время Великой Отечественной Войны.

«По данным фактам следственными отделами по городам Кировск и Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводятся доследственные проверки. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти», — уточнили в ведомстве.

По результатам будет принято процессуальное решение.