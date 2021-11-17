Лос-Анджелес, США, , 18:28 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix объявил о старте съёмок игрового сериала по мотивам анимационного шоу «Аватар: Легенда об Аанге». Об этом 17 ноября пишет «Мир Фантастики».

«Аватар: Легенда об Аанге» Скриншот с YouTube

Помимо этого, стали известны имена исполнителей второстепенных ролей в шоу. Лорда огня Озая сыграет Дэниел Дэ Ким, Дядю Айро — Пол Ли, монаха Гияцо — Лим Кай Сю, а командующего Джао — Кен Люн.

Дата премьеры сериала пока не называется. Главные роли в шоу исполнят Иэн Аусли (Сокка), Киавентио (Катара), Гордон Кормье (Аанг) и Даллас Лю (Зуко).

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