Лос-Анджелес, США, 17 ноября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix объявил о старте съёмок игрового сериала по мотивам анимационного шоу «Аватар: Легенда об Аанге». Об этом 17 ноября пишет «Мир Фантастики».

Скриншот с YouTube «Аватар: Легенда об Аанге»

Помимо этого, стали известны имена исполнителей второстепенных ролей в шоу. Лорда огня Озая сыграет Дэниел Дэ Ким, Дядю Айро — Пол Ли, монаха Гияцо — Лим Кай Сю, а командующего Джао — Кен Люн.

Дата премьеры сериала пока не называется. Главные роли в шоу исполнят Иэн Аусли (Сокка), Киавентио (Катара), Гордон Кормье (Аанг) и Даллас Лю (Зуко).