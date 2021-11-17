Ханты-Мансийск, 17 ноября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Югре установлены три солнечные электростанции, которые работают в режиме опытно-промышленных испытаний. Об этом на пресс-конференции сообщила глава региона Наталья Комарова.

Солнечная батарея

Они расположены в деревне Никулкина (гибридная солнечная электростанция мощностью 15 кВт), деревне Шугур (сетевая солнечная электростанция мощностью 32 кВт) Кондинского района, а также в селе Няксимволь (сетевая солнечная электростанция 60 кВт) Берёзовского района.

«Благодаря этим источникам энергии мы обеспечили электричеством более 1100 жителей», — отметила глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России увеличивается число регионов, использующих мощности солнечных электростанций. Такие станции появляются в Дагестане, Ставропольском крае и в Волгоградской области.