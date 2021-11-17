* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:25 — REGNUM Исполняющий обязанности главы министерства образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Нурулла Мунир в своем недавнем заявлении сказал, что правительство Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не выступает против образования девочек в принципе», если обучение проводится «в рамках исламского права».

В интервью государственному информационному агентству «Бахтар» Мунир сказал, что «после установления исламской системы» работа «ведется постепенно» и в последние недели открылось много школ.

Через несколько недель после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, школы для мальчиков вновь открылись в августе, а в некоторых районах вновь открылись начальные школы для девочек. Однако в большинстве провинций Афганистана, начиная с шестого класса, занятия не проводятся, и, как сообщается, официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают этим школам для девочек работать.

Мунир утверждает, что в настоящее время восстановлена деятельность 90% департаментов министерства образования Афганистана. Глава минобразования заявил в интервью, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не выступает против образования женщин, но и считает это их «исламским и законным правом». Однако он добавил, что «образование женщин в исламском обществе должно осуществляться в исламских рамках».

Он сказал, что религиозные лидеры и священнослужители работают над всеобъемлющим планом образования женщин, который «соответствует афганской культуре и законам ислама, а также мнению большинства населения страны». Он сказал, что процесс обучения женщин начнется после разработки плана.

Несколько недель назад министр образования «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что разрабатывается план продолжения обучения девочек в Афганистане, но не уточнил, когда план будет завершен.

Мунир сказал, что в учебную программу будут внесены изменения, и она будет «исламской».

Он также сказал, что ведутся переговоры с ЮНИСЕФ по вопросу о заработной плате и правах учителей. Детский фонд ООН недавно объявил о запуске программы по созданию новой системы — выплаты ежемесячной заработной платы афганским учителям напрямую.

ЮНИСЕФ ранее заявлял, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешили девочкам посещать средние школы в пяти провинциях, в основном на севере Афганистана, включая Балх, Джаузджан и Саманган на северо-западе, Кундуз — на северо-востоке и Урузган — на юго-западе.

Давление со стороны международных организаций и общественных активистов на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью предоставления образования девочкам, в последнее время значительно усилилось.

Запрет на образование девочек в Афганистане вызвал негативную реакцию во всем мире и стал серьезным препятствием для стремления правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к международному признанию. Amnesty International недавно призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленно разрешить девочкам учиться в Афганистане.

Когда в конце 1990-х в Афганистане у власти были талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они не разрешали девочкам учиться, а женщинам не разрешалось работать.

Одна из самых серьезных проблем, связанных с признанием «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время — это препятствия для получения женщинами образования и их правом на работу, что создает серьезную проблему для престижа стран-доноров.

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