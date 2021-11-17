17 ноября 2021 | Время чтения 9 мин

Олег Айрапетов, , 19:41 — REGNUM 29 января 1918 года вспыхнуло восстание в Киеве. Его начали рабочие завода «Арсенал», их поддержали части гарнизона — солдаты Шевченковского и Богдановского полков. Армия не стремилась принимать участие в карательных действиях. Исключение составляли сичевые стрельцы — бывшие австрийские военнопленные из Галиции. Они были вызваны с фронта и подавили восстание. Было убито до 1,5 тыс. чел. Это был последний военный успех Рады зимой 1918 г. В конце января Антонов-Овсеенко докладывал об успехаха своих войск:

Подписание мирного договора между УНР и Центральными державами 27 января (9 февраля) 1918 года

«Во всем Крыму контрреволюционные татарские войска разбиты. В Одессе восторжествовала Красная гвардия. Киевская Центральная рада стерта с лица земли».

Если это было преувеличение, то небольшое. Уже 8 февраля украинские большевики взяли Киев. Рада бежала в Житомир. Это был центр Волынской губернии, перед войной в нем жило 91,5 тыс. чел. Губерния была преимущественно крестьянской, малороссийской (самые крупные группы — 2,7 млн украинцев и 0,55 млн евреев), рабочих центров не было. Рада явно надеялась чувствовать себя тут уверенней, чем в Киеве с его почти миллионным многонациональным населением и с большим процентом рабочих и ремесленников. Оттуда бежавшее правительство, которое почти ничего уже не контролировало, направило свою делегацию в Брест. 10 февраля Рада немедленно выпустила обращение, что, вопреки слухам, это было сделано для заключения общего мира, а не для того, чтобы препятствовать ему. Но уже 12 февраля советское правительство Украины переехало в Киев из Харькова. Новая власть начала зачистку Киева от контрреволюционных элементов, т. е. перешла к массовым расстрелам в Мариинском парке.

Ситуация была сложной. С одной стороны, Украина юридически все еще была автономией в составе России и в её столице находились сторонники советской власти. С другой — Берлину и Вене нужна была свобода рук в этом регионе. Союзникам срочно нужен был источник поставок продовольствия, в Австро-Венгрии начинались голодные бунты. Представители пустого места — т.н. житомирские политики — лучше подходили для срочного решения этой проблемы. Доклад штаба германского Восточного фронта так описывал обстановку:

«Однако в Житомире отказались принять Раду, и члены её разъехались в разные стороны. В отдельных местностях некоторые украинские части еще держались, но они не поддерживали связи друг с другом, и можно сказать, что Рада к моменту подписания мирного договора фактически не имела ни власти, ни сторонников в стране».

Украинские войска, верные Центральной раде, выступают из Киева для борьбы с большевиками. Зима 1917—1918 годов

Именно поэтому германо-австрийская дипломатия поддержала появление в Бресте делегации Центральной Рады и требования украинских националистов, которые росли по мере того, они чувствовали эту поддержку.

На украинскую делегацию союзники смотрели как на средство давления на советскую делегацию. Иллюзий они не питали. В цитируемом выше докладе говорилось:

«Украинская самостийность, на которую опирается Рада, имеет в стране чрезвычайно слабые корни. Главным её защитником является небольшая группа политических идеалистов».

Расчеты германского блока представители Центральной Рады полностью оправдали. Они постоянно требовали признания независимости и, следовательно, самостоятельной роли в переговорах. Начальник штаба Восточного фронта ген.-м. Макс Гофман, фактически ведший переговоры, отмечал:

«Я в те дни с удивлением наблюдал за молодыми украинцами. Они прекрасно знали, что ничего не имеют за собой, кроме возможной немецкой помощи; они прекрасно отдавали себе отчет, что их правительство представляет собой фиктивное понятие».

В нем постоянно спорили по всякому поводу.

«В то время в кругах Рады, — вспоминал будущий гетман «всея Украины», — был полный раскол и непонимание, что предпринимать дальше. Правительство все настаивало на проведении в жизнь своих универсалов. На местах же просто грабили и власти Центральной Рады не признавали».

Павел Скоропадский

Тем временем глава советской делегации на переговорах — Троцкий — пытался затянуть переговоры, надеясь использовать их продолжение в интересах революции. Он считал, что немцы при всей их силе не в состоянии наступать, а продолжение такого состояния способствует истощению Германии, раскачиванию масс. Последующие события участник переговоров с советской стороны описал следующим образом: «Массы мы раскачивали, но массы не раскачивались». Впрочем, эта работа, по свидетельству врагов, не была бессмысленной и безрезультативной.

«Троцкий не на ветер говорил в Брест-Литовске. — Вспоминал фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. — Его политическое учение проникало через нашу границу и находило многочисленных последователей во всех классах и из самых различных побуждений».

В Вене росло забастовочное движение, вызванное сокращением мучного пайка. Эти новости немедленно вдохновили украинскую делегацию, и она начала требовать от австрийцев передачи Восточной Галиции и Буковины. Теперь представители УНР захотели присоединить две австрийские провинции. Австрийская Галиция делилась на Восточную (административный центр — Лемберг, 51 уезд) и Западную (административный центр — Краков, 30 уездов). По переписи 1910 г. здесь проживало 5 913 115 чел, из них в Восточной Галиции — 5 334 193 чел. Население Лемберга в 1910 году равнялось 220 тыс. чел., Кракова — 155 тыс. чел. Итак, только Восточная Галиция имела почти 6-миллионное население, и её центр до войны был пятым по величине городом Австро-Венгрии (после Вены (2030 тыс. чел.), Будапешта (881 тыс. чел.), Триеста (229 тыс. чел.), Праги (224 тыс. чел.). В Буковине (административный центр — Черновцы) проживало всего 650 тыс. чел. — это были русины (340 тыс. чел.), румыны (208 тыс. чел.), евреи (82,7 тыс. чел.), немцы (50,8 тыс. чел.), поляки (23 тыс. чел.), мадьяры (8 тыс. чел.) и пр.

По данным австрийской переписи, сделанным на основании использования «обиходного языка», в уездах Восточной Галиции превалировали русины (62,5%), а в Западной — поляки (от 53 до 99,9%). Эти данные, разумеется, были до известной степени условны, так как не давали данных по проживавшим здесь евреям. Такими же недостатками страдала и австрийская довоенная статистика по Буковине (здесь были определенные неточности относительно евреев и армян). По более точным русским данным, в Восточной Галиции и Буковине русинское население составляло 41−62%, польское население местами доходило до 45%, еврейское — 11%, в Восточной Галиции 62% принадлежали к униатской церкви, на Буковине — 68% к православной.

В ходе Первой мировой войны австрийцы оказали активную помощь националистам, которых тогда называли мазепинцами, для расправ с местной русофильской интеллигенцией. Имущество этих людей и русофильских организаций — клубов, читален, издательств и т .д. — переходило к националистам. Расправы были массовыми, законность не соблюдалась. Тех, кому посчастливилось избежать расправы на месте, отправляли в концентрационные лагеря в тылу, самыми известными из которых были Терезин и Талергоф. Всего в результате геноцида, развязанного австрийцами в 1914—1918 гг. в Галиции, Карпатской Руси и на Буковине, погибло более 150 000 мирных жителей, еще больше вынуждены были покинуть свою землю в 1915 году, во время «Великого отступления» русской армии. Теперь выращенный австрийцами Франкенштейн обращался против своих создателей.

Концентрационный лагерь Талергоф

Требование представителей Житомира к Вене вызвало шок. У австрийцев уже были проблемы на восточных границах — в Бресте было решение передать Украине Холмскую губернию. Здесь традиционно острым был вопрос о противостоянии малорусского и польского элементов, католической, униатской и православной церквей. Впервые вопрос о выделении уездов Забужья с православным малороссийским населением в отдельную губернию с центром в Холме (совр. Хелм, Польша) был поставлен в 1865 г. В 1875 году местные униаты были воссоединены с православной церковью, а в 1905 году была учреждена самостоятельная православная епархия. В том же году в связи объявленной Манифестом 17 (30) октября 1905 года свободой вероисповедания часть бывших униатов перешла в католицизм. Тем не менее в 10 уездах Седлецкой и Люблинской губерний православные составляли от 11,6 до 57%, а общая их численность в этих губерниях равнялась 120 и 248 тыс. чел.

На основании закона от 1912 года Холмская губерния была выделена из восточных земель, входивших в состав Люблинской и Седлецкой губерний Царства Польского, и выведена за пределы границ этой административной единицы в 1913 году. Губерния была маленькой — в ней былов сего 8 уездов, в её центре — Холме — в 1913 г. проживало около 24 тыс. чел. В губернии проживало 758 408 чел., из них 304 885 православных, 310 677 католиков и 114 410 евреев. Около 15% католиков была покинувшими православие малороссами. Таким образом, из меньшинства в двух губерниях было образовано малороссийское большинство в одной. Недовольство поляков уже тогда было очень сильным, они энергично протестовали. В 1918 году против требований Киева присоединить к Украине Холмскую губернию категорически возражали власти созданного победителями «польского королевства». Кроме того, украинская делегация претендовала на Брест и часть Минской и Гродненской губерний. В двух последних случаях Гофман отказался поддержать Раду на том основании, что там нет украинцев. Брест согласились отдать под власть Житомира. Но в случае с Галицией ситуация была парадоксальной — на территории державы-победительницы претендовало правительство страны, которое еще не признано de jure никем.

Начальник штаба Восточного фронта ген.-м. Макс Гофман

Впрочем, продовольственный вопрос подгонял, и 27 января (9 февраля) был подписан мирный договор между Украинской Народной республикой и четырьмя державами Четверного союза (с которыми, собственно, эта только что провозглашенная республика никогда не находилась в состоянии войны). Он создавал льготные условия для закупок всего необходимого для Вены и Берлина на Украине. В статье 7 этого договора говорилось:

«До 31 июля текущего года должен быть осуществлен взаимный обмен излишками главнейших сельскохозяйственных и промышленных произведений для покрытия текущих потребностей…»

На практике это превратилось в обмен продовольствия на квитанции, выдаваемые оккупационными властями.

Подписание мирного договора между УНР и Центральными державами 27 января (9 февраля) 1918 года

Одновременно было найдено паллиативное решение относительно территориальных претензий Рады к Вене. Австро-Венгрия и УНР заключили тайный договор, по условиям которого австрийцы обещали поставить в Государственном совете вопрос о выделении в Восточной Галиции и Буковине территорий с украинским большинством в «один цельный коронный край». Посланцы Рады не забывали, что поддержку представителей Берлина и Вены необходимо отрабатывать, и вели себя соответствующим образом. 2 февраля союзники допустили их на переговоры с Троцким. Как отметил в своем дневнике Чернин, «…успех был, пожалуй, слишком велик. Представители Украины просто осыпали петербуржцев дикой бранью, ясно показывавшей, какая пропасть лежит между этими двумя правительствами, и что мы не виноваты, что они никак не могут примириться».

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