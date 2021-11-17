Москва, , 18:19 — REGNUM Российская помощь Донбассу не является нарушением Минских соглашений, как об этом заявляет официальный Киев, сообщила 17 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, видимо, киевские деятели до сих пор не прочитали Минские договорённости.

«Судя по всему, в Киеве даже не удосужились его прочитать, сразу обвинили Москву в нарушении Минских соглашений. Хотела бы напомнить, в соответствии с пунктом 11 минского комплекса мер Донбасс в рамках реализации законодательства об особом статусе имеет право вести трансграничное сотрудничество с регионами Российской Федерации», — напомнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавний указ президента России Владимира Путина о мерах по гуманитарной поддержке республик Донбасса противоречит минским соглашениям.

При этом Кулеба добавил, что ожидает от Франции и Германии осуждения таких действий России.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: минские договоренности готовы исполнять только Россия и ЛНР с ДНР