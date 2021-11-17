Москва, 17 ноября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Российская помощь Донбассу не является нарушением Минских соглашений, как об этом заявляет официальный Киев, сообщила 17 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

По её словам, видимо, киевские деятели до сих пор не прочитали Минские договорённости.

«Судя по всему, в Киеве даже не удосужились его прочитать, сразу обвинили Москву в нарушении Минских соглашений. Хотела бы напомнить, в соответствии с пунктом 11 минского комплекса мер Донбасс в рамках реализации законодательства об особом статусе имеет право вести трансграничное сотрудничество с регионами Российской Федерации», — напомнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавний указ президента России Владимира Путина о мерах по гуманитарной поддержке республик Донбасса противоречит минским соглашениям.

При этом Кулеба добавил, что ожидает от Франции и Германии осуждения таких действий России.