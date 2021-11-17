Под Ярославлем открыли лыжероллерную трассу
Ярославль, 17 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Ярославской области рядом со спортивно-оздоровительным комплексом (СОК) «Подолино» построена лыжероллерная трасса. Средства на строительство объекта были выделены ПАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках Cоглашения о сотрудничестве с Правительством Ярославской области, сообщили в областном правительстве.
17 ноября новый объект посетил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Возведение трассы состоялось в рекордные сроки и заняло менее полугода. Общая протяженность объекта составляет порядка 2 километров, ширина — 4,5 метра, длина основного круга — 1458,2 метра.
Строительство новой загородной лыжероллерной трассы стало решением многолетней проблемы ярославских спортсменов-лыжников, биатлонистов, триатлонистов и велосипедистов. Полноценные тренировки в черте города были невозможны. Ещё в начале восьмидесятых годов прошлого века в Павловской роще была проложена освещенная трасса, однако спортсмены мешали прогулкам отдыхающих, и тренировки были прекращены.
Ситуация изменилась, когда Ярославль включили в федеральную программу по развитию лыжных гонок. Благодаря этому в 2020 году власти региона нашли возможность передать земли вблизи СОК «Подолино» ярославской спортивной школе олимпийского резерва № 3 им. В.И. Русанова для обустройства новой современной лыжероллерной трассы. ПАО «Славнефть-ЯНОС» выделило на это 15 млн рублей.