Нижний Новгород, 17 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В 2021 году посещаемость муниципальных бань Нижнего Новгорода увеличилась на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Приволжья сегодня, 17 ноября.

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В муниципалитете уточнили, что за девять месяцев нынешнего года нижегородские общественные бани посетили свыше 248 тысяч человек, из них почти 40% — по льготной цене, предоставляемой инвалидам первой и второй группы, пенсионерам, родителям многодетных семей и детям младше 14 лет.

Отметим, рост популярности муниципальных бань в Нижнем Новгороде может быть связан с тем, что в отличие от частных бань и саун, их можно посещать, не имея ковидного QR-кода или «мультипасса».