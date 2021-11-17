Ташкент, 17 ноября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 ноября по приглашению президента России Владимира Путина совершит визит в РФ, сообщает 17 ноября пресс-служба президента республики.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

Пресс-служба сообщает, что, в соответствии с программой пребывания в Москве, лидеры двух стран проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

«Предусматривается также подписание целого ряда двусторонних документов», — сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что, в преддверие визита в Москве, проходят совместные мероприятия второго Образовательного форума и очередного Форума регионального сотрудничества Узбекистана и России.